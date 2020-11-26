القدرة: فيروس كورونا يتمدد في قطاع غزة و يضغط على المنظومة الصحية

أكد د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة القدرة أن انتشار فيروس كورونا يتمدد في قطاع غزة ويشكل ضغط على المجتمع وعلى المنظومة الصحية.

و قال القدرة في تصريح صحفي له مساء اليوم الخميس: " إن قطاع غزة مازال يسجل أعدادا متزايدة من الإصابات وهذا يزيد من اعداد الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية مختلفة".

كما أكد أن وزارة الصحة تجند طاقاتها ومكوناتها وتراحع باستمرار سياساتها واجراءاتها وتعمل على مدار الساعة من اجل تثبيط الانتشار.

و أشار المتحدث باسم الصحة الى أن المرحلة الحالية في اطار مواجهة الجائحة عنوانها الاستجابة والتعايش وهما يسيران بشكل متلازم.

و أضاف: "مؤشراتنا الصحية جيدة مقارنة بالمؤشرات العالمية وكلما تضافرت الجهود سنحقق نتائج افضل".

و لفت القدرة الى أن معدل التعافي في قطاع غزة بلغ 58% وكلما التزم المواطنين والمؤسسات باجراءات السلامة سينخفض معدل الاصابة مقابل ارتفاع معدل التعافي.

و أوضح أن التحدي الأكبر أمام وزارة الصحة هو توفير محطات الأكسجين لإنتاج كميات كافية للحالات التي تحتاج ذلك.

و تابع يقول: "عززنا القدرة السريرية للعناية لتصل الى 150 سرير واستطعنا توفير كميات الأكسجين التي تتناسب معها".

القدرة بين أن وزارته تبذل جهودا مستمرة لرفع قدراتها الصحية من خلال توفير الاسرة والاكسجين والكوادر الطبية والادوية والمستلزمات والمواد المخبرية.

و جدد تأكيده على أن التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة يخفف من أعداء الإصابات ويبعدنا اكثر عن الإغلاق الشامل.

و في سياق حديثه، نعى القدرة احد الكوادر الصحية الذي توفي جراء اصابته بفيروس كورونا.

و قال: "نعزي انفسنا وعموم شعبنا وال نوفل الكرام بوفاة زميلنا الحكيم احمد محمد نوفل وهو من العاملين في مركز شهداء تل السلطان جراء اصابته بفيروس كورونا وقد مضى الى جوار ربه بعد تاريخ حافل من العطاء والبذل في ميدان العمل الصحي ومواجهة الوباء".