سلوان يحافظ على صدارته لدوري الأولى بتعادله أمام هلال أريحا ايجابيا

حافظ فريق سلوان المقدسي على صدارته لدوري الدرجة الاولى "الاحتراف الجزئي" بعد تعادله مع هلال أريحا بنتيجة هدف لمثله، في لقاء أقيم بينهما، مساء اليوم الخميس، على استاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس، ضمن الأسبوع السادس.

ورفع السلاونة رصيدهم إلى 14 نقطة، أما هلال أريحا فجاء في الترتيب السابع برصيد 7 نقاط.

وفي مباراة ثانية انتهى لقاء إسلامي قلقيلية ومركز طولكرم "السمران" بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، أقيم بينهما على ملعب الجامعة الأمريكية في جنين.

بهذا التعادل بقي السمران في وصافة اللائحة رافعا رصيده الى 12 نقطة، فيما احتل الإسلامي المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وعلى ملعب الجامعة الأمريكية فرط مركز جنين بفوز كان في المتناول عندما تقدم بهدفين قبل أن يعود ضيفة العربي بيت صفافا ويدرك التعادل بهدفين لمثلهما، رافعا الأول رصيده إلى 9 نقاط في الترتيب الخامس، أما بيت صفافا فرفع رصيده الى 7 نقاط في المركز التاسع.

وتلقى فريق بيت فجار خسارته الخامسة على يد ضيفه أهلي قلقيلية بهدف نظيف، فبقي الأول في قاع اللائحة والمركز الـ12 عند نقطة واحدة، أما الأهلي فقفز إلى الترتيب الرابع برصيد 10 نقاط.

وسقط الكرمل أمام القوات بهدفين لواحد، فتجمد رصيد الخاسر عند نقطتين في الترتيب الـ11 ما قبل الاخير، فيما رفع القوات رصيده الى 6 نقاط في المركز العاشر.