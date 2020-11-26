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الصحة العالمية: من المحتمل ان نعود للحياة الطبيعية العام المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:50 - 26 نوفمبر 2020
الصحة العالمية الصحة العالمية
تقارير
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رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أنه سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال رايان في تصريح لقناة RTE التلفزيونية الإيرلندية، اليوم الخميس: "أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدا، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي".

وتابع أن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد. وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".

ودعا لتقليص فرص نشر العدوى، وخصوصا في فترة أعياد الميلاد، مشيرا إلى ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة للناس.

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