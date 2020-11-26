تظاهرة في النقب ضد سياسة الاحتلال بالهدم والمصادرة

تظاهر أمام مدخل قرية حورة داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الخميس، المئات من الأهالي والناشطين احتجاجا على مخططات مصادرة الأراضي وسياسة الهدم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في منطقة النقب.

وشهدت المظاهرة مشاركة شبابية واسعة، واختتمها شبان من النقب بإغلاق شارع رقم 31 الرئيسي المؤدي للبحر الميت أمام مدخل قرية حورة، وفق ما ذكره موقع "عرب 48".

وحمل المشاركون لافتات تجرم عمليات سلب الأرض، وطالبوا بوقف سياسة هدم البيوت والملاحقة المتواصلة لأهالي النقب، والاعتداءات المستمرة على القرى العربية مسلوبة الاعتراف.

وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب وأقرتها الهيئات الشعبية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، في اجتماع واسع وعقد على جزء من الأراضي المستهدفة، في قرية الأطرش، السبت الماضي.

وشدد المتحدثون من نواب عرب في الكنيست وقيادات محلية وممثلين للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، على أهمية استمرار النشاط الاحتجاجي ضد مخططات التهجير وعدم الانخداع بمحاولات ما يسمى بسلطة "تطوير النقب" وغيرها من السلطات المسؤولة عن الهدم، استمالة الأهالي في النقب.