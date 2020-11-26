الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه بالرقم القومي "العمالة الغير منتظمة"

يبحث المصريون بشكلٍ حثيث عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة (4) والتي من المتوقع صرفها للفئات المتضررة من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة.

ورجحت مصادر خاصة أن يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة (4) خلال الأيام المقبلة، بقيمة 500 جنيه مصري لكل مستفيد من المنحة.

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة (4) (قيمة 500 جنيه مصري) لمئات الآلاف من المصريين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، والتي من المقرر ان تصرف لمدة ثلاثة أشهر.

وقد كان هذا القرار مساعدة من الحكومة لمن لا عمل لهم بسبب إجراءات الحظر المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى انَّ اعداد كبيرة من المصريين ينتظرون استلام الدفعة الثانية من المنحة الذي تبلغ قيمته 500 جنيه ، والذي قد يصدر في مايو ويؤجل بسبب عطلة العيد ، وتحدد تاريخًا آخر هو يوم 21 من الشهر ، وتعتبر هذه الدفعة الثانية من الدفعات الثلاث المقرر دفعهم للعمالة الغير منتظمة.

الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن صرف هذه المنحة للعمالة الغير منتظمة بعد جائحة كورونا وعدم اشتغال الكثيرين بسبب هذه المشكلة ومساعدة من الحكومة لهم.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثانية

زادت عمليات البحث هذه الأيام عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثانية حيث من المقرر صرفها هذه الأيام وقد تأخرت بسبب عيد الفطر المبارك وتم تأجيلها لهذا الشهر

يمكن التأكد من أحقية الفرد في منحة العمالة الغير منتظمة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع القوة العاملة من مواقع القوى العاملة.

كتابة البيانات المطلوبة والرقم القومي.

الضغط على زر استعلام وانتظار التحميل.

كما يمكن الاستعلام عن طريق الاتصال برقم 142 .

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة حيث يتم صرفها من مكاتب البريد كما يمكن صرفها من فوري كما أصدرت الوزارة بطاقات ائتمانية للأفراد لصرف المنحة من أيا من ماكينات البنوك ، وقد كان ذلك حرصاً من وزارة القوى العاملة على تقليل التزاحم لعدم العدوى بفيروس كورونا.