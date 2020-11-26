فوائد كبيرة للعسل للعناية بجمال البشرة

تعتبر العناية بالبشرة اولى خطوات بالجمال بصفة عامة، و ان هناك الكثير من المواد التي تستخدمها السيدات من اجل العناية بجمال بشرتهن، و من بينها العسل، و ذلك لما له من فوائد كثيرة تساعد على نضارة البشرة.



فيساعد العسل على حماية البشرة من أشعة الشمس، كما انها تساعد على التئام الجروح و علاج تجاعيد الوجه.



كما يفيد ماسك العسل للوجه لعلاج حب الشباب، و تقشير الوجه، و ترطيب الجلد.



و العسل هو من المُحليات الطبيعية التي تُستخدم في الكثير من الأغراض، بما فيها أغراض الطهي، والأغراض العلاجية، والعناية بالجمال أيضاً، ولا تُعد فوائد العسل ولا تُحصى، ولكن بالنسبة لفوائده للبشرة والجلد بصفة خاصة،



يمكن استخدام العسل كـ جزء من روتين العناية بـ البشرة الجافة، حيث أن تركيبه وخصائصه الكيميائية تساعد على ترطيب الجلد، يمكن استخدام قناع الوجه بالعسل للاحتفاظ بالرطوبة داخل مناطق الجلد التي تميل إلى الجفاف، كما يمكن استخدامه لـ البشرة الدهنية أيضاً، ويحمي العسل البشرة من الجفاف الذي تسببه معظم أنواع غسول الوجه التقليدية



كما يعتبر العسل هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي تُثبت فاعليتها عندما يتم تناولها، ولكنه أيضاً يثبت فاعليته إذا تم استخدامه موضعياً على الجلد، حيث تعمل مضادات الأكسدة على حماية الأعضاء الداخلية من خطر الإجهاد التأكسدي، وهذا يؤدي إلى تحسين الصحة العامة، ومنها صحة البشرة والجلد