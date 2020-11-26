من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكما لتقنية "في أيه آر"، والزامبي جاني سيكازوي حكما رابعا.

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الزي البنفسجي.

في المقابل، سيرتدي الزمالك الزي الأبيض بالكامل، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.

وكان الاتحادان الإفريقي والمصري للكرة قد أعلنا، الأربعاء، إقامة نهائي أبطال إفريقيا بدون جماهير.

وجاء في بيان مشترك للاتحادين: "تقديرا للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا، فقد أعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والإفريقية، الأمر الذي أدى إلى إقامة المباراة بدون جمهور".

ونهائي البطولة الحالية هو الأول في تاريخ كرة القدم الإفريقية الذي يجمع فريقين من دولة واحدة، وخصوصا قطبي الكرة المصرية، مما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات القارة.