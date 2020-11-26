الاحتلال يسمح بتصدير اطنان من زيت الزيتون من غزة للخارج

افادت وسائل الاعلام العبرية اليوم الخميس بأن سلطات الاحتلال سمحت بتصدير كميات من زيت الزيتون المحلي لأول مرة إلى عدد من الدول العربية.

و قالت القناة العبرية السابعة إنه تم مؤخرًا إطلاق مشروع تجريبي لتصدير زيت الزيتون من القطاع إلى الخارج عبر معبر الكرامة (جسر اللمبي). حيث تم تصدير قرابة 30 طنًا من زيت الزيتون، نُقلت من غزة إلى الخارج.

و وفقاً للقناة العبرية، فإن تصدير زيت الزيتون من القطاع إلى الخارج يأتي في إطار الترويج لتصدير البضائع المختلفة من القطاع، وذلك من أجل المساهمة في "إنعاش الحالة الاقتصادية في غزة"، كما قالت

و كان المهندس في الوزارة أدهم البسيوني اكد أن تلك الكميات من زيت الزيتون المنتج داخل قطاع غزة تعد عينات تجريبية، و تم تصديرها الى بعض الدول العربية.

وبين البسيوني أن عملية التصدير ستستمر حال لاقت العينات قبولاً في تلك الدول العربية، وهو أمر متوقع.

وذكر أن الوزارة تعتمد في قرار عملية التصدير على ضرورة توفر فائض من تلك السلعة داخل قطاع غزة، تعزيزاً لصمود المزارعين ودعمهم.