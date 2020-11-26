أبو الريش: قطاع غزة يشهد حالة تفشي للوباء ونعمل على تثبيط منحنى التفشي

أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة د. يوسف أبو الريش امس الاربعاء أن قطاع غزة يشهد حالة تفشي وباء كوفيد19, ونعمل جاهدين على تثبيط منحنى التفشي وهو عنوان يحكم هذه المرحلة

كما أوضح ابو الريش أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الاستجابة والتعايش وهما عنوانين متكاملين ومتزامنين، مشيراً إلى أن الاغلاق كان ضروريا لكسر الحدة الاولى لانتشار الوباء ووضع مؤشر بأن الحالة الصحية في قطاع غزة لم تعد كالسابق.

ونوه إلى أن الاغلاق في مراحل التفشي الأولى ساهم في اعطاء فرصة لوزارة الصحة لاعادة ترتيب أوراقها وموائمة الخطط وفق المستجدات.

وأضاف أبو الريش أن الاغلاق ليس هو الحل السحري أو المستدام لمواجهة الجائحة وقد نلجأ اليه في مرحلة ما, وكل يوم نعمل فيه لتأخير الاغلاق هو لصالح المجتمع .

ولفت إلى أن50 % من القدرة السريرية المخصصة لرعاية مصابي كورونا هي مغلقة، كما أن 78 % من أسرة العناية المخصصة لرعاية مصابي كورونا من الحالات الحرجة مغلقة.

وأشار أبو الريش أن هناك مؤشرات صحية أربعة هي من تحكم اتخاذ اجراء فرض الاغلاق الشامل وهي كالتالي:

- انهاك المنظومة الصحية واستنزاف قدراتها البشرية والتجهيزات وجودة الخدمات الصحية قد يدفعنا الى اتخاذ قرار الاغلاق .

- توفير الاكسجين أصبح التحدي الأكبر لتقديم الرعاية الصحية لمصابي كوفيد 19 .

- معدل استهلاك المريض للاكسجين في الدقيقة الواحدة تصل الى 60 لتر وهذا يشكل ضغط على قدرة المستشفيات

- أجرينا مواءمات عاجلة لتعزيز الاكسجين في مستشفى الأوروبي الى 2700 لتر في الدقيقة والجهود متواصلة لرفع القدرة الانتاجية .

وختم بقوله: "نسير بخطوات متسارعة وبشدة باتجاه فرض الاغلاق الشامل مالم يكن هناك التزام من المواطنين بإجراءات الوقاية .