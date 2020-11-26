داخلية عزة تنشر مُلخص إجراءات الشرطة في متابعة الإجراءات الوقائية والسلامة

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الخميس، مُلخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المواطنين والمنشآت والمحال التجارية المخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن الشرطة حررت 517 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، و75 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز 14 مركبة أخرى تكررت مخالفتها.

وبيّنت أن الشرطة، أوقفت 30 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم، وأغلقت 85 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، بينها 4 صالات رياضية.

كما وأوقفت 36 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 44 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرارها.

وأشارت الداخلية، إلى أنها أنهت 44 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.