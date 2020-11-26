بيتكوين تفقد 3 آلاف دولار.. ما سر الهبوط؟

قادت عملة البيتكوين موجة بيع واسعة للعملات المشفرة اليوم الخميس، منخفضة حوالي 9.7% إلى 16933 دولارا، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في عامين هذا الأسبوع.

وكانت انخفضت عملات مشفرة أخرى، إذ فقدت عملة "ريبل إكس.آر.بي" 20.26% لتسجل 0.51 دولار، وهبطت "إيثريوم" 13.16% إلى 500.8 دولار، وكانت العملتان قبل ذلك قد بلغتا مستويات مرتفعة هذا الأسبوع.

وبلغت الثلاثاء الماضي "بيتكوين" (19 ألف دولار) لأول مرة في 3 سنوات، لتقترب من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما ينخفض قليلا عن 20 ألف دولار.

وزادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم نحو 160% من هذا العام بدعم من طلب على الأصول مرتفعة المخاطر وسط إجراءات تحفيز مالي ونقدي غير مسبوقة.

وربحت بتكوين أكثر من 37% في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحده، وجاء الصعود مدعوما بالطلب على طبيعتها التي تعتبر تحوطا من التضخم وتوقعات باتجاه عام لقبولها.

وسجلت بيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19666 دولارا في ديسمبر/كانون الأول 2017 بفعل موجة شراء محمومة غذاها مستثمرو التجزئة.

وأعاد التهافت المتجدد على بيتكوين، الجدل بشأن طبيعة العملات الرقمية وما إذا كانت ذهبا رقميا أم أصول تنطوي على مجازفة.

يذكر أنه يمتلك أكثر من 90% من العملات الرقمية المشفرة، أشخاص مجهولون، وذلك رغم وصول القيمة السوقية هذه العملات لمليارات الدولارات، حسب شركات أبحاث دولية.