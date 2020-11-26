"حماس": لن نغادر مربع الحوار الوطني ومصّرون على إنهاء الانقسام

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، على أن حركته "لن تغادر مربع الحوار الوطني وتحقيق المصالحة مع حركة فتح وستواصل جهودها مع الكل الوطني وكل مكونات الشعب الفلسطيني للضغط على حركة فتح وتحقيق المصالحة".

وقال القانوع، في تصريحات صحفية، إن "حركة حماس مصرة على تحقيق المصالحة وستمارس الضغط مع الفصائل الفلسطينية ومخاتير وأعيان شعبنا وكل مكوناته على حركة فتح للعودة إلى طاولة الحوار الوطني وتحقيق المصالحة".

وأضاف أن المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ما زالت قائمة وتتصاعد يوماً بعد يوم، موضحًا أنه يتطلب الضغط باتجاه استكمال الحوارات الوطنية وتبني استراتيجية نضال موحدة لمواجهة التحديات.

وعدّ الناطق، عودة السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني أثناء الحوارات الوطنية بانه "شكل طعنةً كبيرة في ظهر شعبنا وخروجاً عن حالة الإجماع الوطني وانقلاباً على ما تم الاتفاق عليه".

وأشار القانوع، إلى أن المرونة التي قدمتها حركته والتنازلات التي عرضتها أثناء الحوارات الأخيرة كفيلة بإنهاء كل أشكال الانقسام وتحقيق مصالحة حقيقية تضمن شراكة مع الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

الأسبوع الماضي، أعلنت حركة "حماس" و"فتح" توجه وفدين من الحركتين إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال الحوارات الوطنية الرامية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر.