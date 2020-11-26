أقوى طريقة عمل بطاطا مقلية و محشية فلكوشة في البيت بكل سهولة حيث تُعد الوجبة من أفضل الوجبات التي يحب الأشخاص تناولها في جميع الأوقات والامكنة كما تعد سهلة المضغ والبلع لذا استطاعت الاكلة بقوة طعمها اللذيذ أن تجذب ملايين الأشخاص من جميع دول العالم .

وفي هذه المقالة ، نود النشر لحضراتكم طريقة عمل بطاطا مقليه و محشية فلكوشة اللذيذة ، وفي الفترة الأخيرة وصل عمليات بحث المواطنين عن طريقة تحضيرها المرتبة الأولى على محركة جوجل الشهير .

وكالعادة ، يهتم موقع فلسطين اليوم في نشر كافة خطوات اعداد الوجبات والاكلات والعصائر الهامة ، كما هو الحال في طريقة اعداد بطاطا مقلية و محشية فلكوشة .

أما عن مكونات وجبة بطاطا مقليه فيمكن للأشخاص أو الراغبين في اعدادها في مطابخ البيوت أن يحصلوا عليها من الأسواق أو المحالات التجارية وهي متوفرة بكثرة ورخيصة الثمن .

وعن طريقة اعدادها في المطابخ فهي سهلة جدًا ولا تحتاج إلى أي معاناة صعبة في طريقة تحضريها ، لذلك تعد من اسهل الوجبات تحضيرًا .

مكونات بطاطا مقلية :

أولاً: 5 واكثر

ثانيًا: 2 ملعقه كبيره خمره

ثالثًا: كركم وبهارات التي تفضلها

رابعًا: ملعقه ملح

خامسًا: 5 حبه بطاطا

سادسًا: بقدونس

سابعًا: ½ كوب طحين

طريقة عمل بطاطا مقلية :

أولاً: وفي أول مرحلة من طريقة عمل بطاطا مقليه ، قم بسلق البطاطس ثم نهرسها جيدا نظيف فوقها الطحين والخميره والبقدونس.

ثانيًا: وبعد ذلك الخطوة ، تم نتركها تختمر نص ساعه او حسب ان يضاعف حجمها.

ثالثًا: وفي آخر خطوة ضع زيت في الطاوه ثم توضع البطاطا في الزيت وتقلي وتجهز مع الفف عافيه .

بطاطا محشية فلكوشة :

3 حبات بطاطا

توابل

كريمة طبخ

جبن حسبة الحاج

½ سدر دجاج او علبة تونة

حبة فلفل حلو

½ طماطم

طريقة عمل بطاطا محشية فلكوشة :

أولاً: قم بغلي البطاطا في الما مع قليلا من الملح وهذا بعد ما نقيها ونحفرها فلوسط

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية، حضر لجبن و دجاج نقطعه ونقليه و نقلي فلفل الحلو بعد تقطيعه .

ثالثًا: بعد ما تغلي لبطاطا قليلا نخرجها نقوم بدهنيها بقليلا من زبدة او زيت و الى الفرن حتى تنضج

رابعًا: اخرج البطاطا و نقوم ب ملاء الحف ة بدجاج و فلفل الحلوو البطاطا واخيرا كريم الطهي وبعدها الجبن والى الفرن .