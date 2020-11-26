طالع مهام وزارة الاقتصاد بغزة في متابعة الأسواق أسعار السلع

أعلنت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الاقتصاد في غزة، اليوم الخميس، عن مهام إجراءاتها الميدانية في متابعة حركة الأسواق وأسعار السلع في محافظات غزة الخمس.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أنها حررت 15 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و25 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وبيّنت أن طواقم حماية المستهلك نظمت 104 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، و11 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وذكرت أن دائرة المعادن الثمينة نظمت 9 زيارات لمحال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

وأكدت الوزارة، أن الجولات الميدانية ركزت على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للشركات استقبلت 250 مواطن منذ بداية الأسبوع، ونفذت 190 معاملة، و 13 زيارة كشف ميداني على محال تجارية للتأكد من ممارسة الأعمال حسب القانون.