إغلاق مقر هيئة شؤون الاسرى في الضفة بسبب "كورونا"

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، إغلاق مقرها الرئيس بسبب ظهور عدد من الإصابات بين الموظفين بفيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها اغلقت مقرها في الضفة المحتلة حتى يوم الأحد القادم الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٠، وذلك بسبب ظهور عدد من الإصابات بين الموظفين بالفيروس.

وبيّنت أنها ستخذ كل اجراءات التعقيم والوقاية، على أن يستأنف الدوام للموظفين والمراجعين صباح يوم الاثنين ٣٠/١١/٢٠٢٠.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 18 حالة وفاة و1906 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين، خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الفحوصات 7642.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية "طوباس (1)، بيت لحم (1)، جنين (4)، نابلس (2)، قلقيلية (1)" و6 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (92)، جنين (42)، نابلس (42)، طولكرم (41)، رام الله والبيرة (73)، بيت لحم (139)، طوباس (11)، قلقيلية (27)، سلفيت (65)، قطاع غزة (210)، مدينة القدس (70).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (166)، نابلس (202)، بيت لحم (135)، قلقيلية (60)، رام الله والبيرة (168)، جنين (137)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (85)، طولكرم (64)، طوباس (56)، ضواحي القدس (30)، مدينة القدس (140)، قطاع غزة (656).

وأوضحت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.