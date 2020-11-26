اضبط تردد قناة دي ام سي dmc الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وفي هذه المقالة التي نشرها موقع فلسطين اليوم عن تردد قناة دي ام سي ، سنتعرف معًا على التردد ومن خلاله يمكن مشاهدة شاشة الفضائية الرائعة لمشاهدة المسلسلات وجميع محتوياتها .

وتزايدت عمليات البحث عن تردد قناة دي ام سي dmc الجديد على موقع جوجل الشهير باعتبارها من أفضل القنوات العربية التلفزيونية في بث المسلسلات والأفلام .

وحرصنا على نشر المقالة الرائعة حتى يتمكن كافة المتابعين من ضبط تردد قناة دي ام سي على شاشاتهم ، علمًا أن القناة حققت في فترة وجيزة ملايين المشاهدات في اليوم الواحد .

وتقدم قناة dmc أحدث المسلسلات الحصرية مثل مسلسل ( إلا أنا حكاية من أول السطر بطولة الفنانة التونسية درة ) .

كما وتعرض قناة دي ام سي محتواها الإعلامي بجودة عالية وبدون تشفير وبتقنية hd .

أبرز برامج قناة ام دي سي dmc :

أولاً : برنامج باب رزق : يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

ثانيًا : قعدة رجالة الموسم الثاني : يقدمه ( كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط ) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

ثالثًا: برنامج أتوبيس السعادة : يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

رابعًا: مساء dmc : يقدمه ( رامي رضوان – إيمان الحصري ) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.

تردد قناة ام دي سي dmc الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

ووضعنا لكم تردد قناة ام دي سي على النحو التالي :

معدل الترميز: 27500

التردد: 11449

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: DMC

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معدل الترميز: 27500

التردد: 12124

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: Dmc Sport

وتعد الدراما المصرية أقوى دراما على مستوى العالم ويحرص على مشاهدتها العالم بأكملة.

ويتنافس الدراما المصرية بقوة الدراما التركية والخليجية والهندية .