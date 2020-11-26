ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. مؤسسات
  3. عرض الخبر

اضبط تردد قناة دي ام سي dmc الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 15:59 - 26 نوفمبر 2020
اضبط تردد قناة دي ام سي dmc الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات اضبط تردد قناة دي ام سي dmc الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اضبط تردد قناة دي ام سي dmc الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وفي هذه المقالة التي نشرها موقع فلسطين اليوم عن تردد قناة دي ام سي ، سنتعرف معًا على التردد ومن خلاله يمكن مشاهدة شاشة الفضائية الرائعة لمشاهدة المسلسلات وجميع محتوياتها .

وتزايدت عمليات البحث عن تردد قناة دي ام سي dmc الجديد على موقع جوجل الشهير باعتبارها من أفضل القنوات العربية التلفزيونية في بث المسلسلات والأفلام .

وحرصنا على نشر المقالة الرائعة حتى يتمكن كافة المتابعين من ضبط تردد قناة دي ام سي على شاشاتهم ، علمًا أن القناة حققت في فترة وجيزة ملايين المشاهدات في اليوم الواحد .

وتقدم قناة dmc أحدث المسلسلات الحصرية مثل مسلسل ( إلا أنا حكاية من أول السطر بطولة الفنانة التونسية درة ) .

كما وتعرض قناة دي ام سي محتواها الإعلامي بجودة عالية وبدون تشفير وبتقنية hd .

أبرز برامج قناة ام دي سي dmc :

أولاً : برنامج باب رزق : يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

ثانيًا : قعدة رجالة الموسم الثاني : يقدمه ( كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط ) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

ثالثًا: برنامج أتوبيس السعادة : يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

رابعًا: مساء dmc : يقدمه ( رامي رضوان – إيمان الحصري ) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.

تردد قناة ام دي سي dmc الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

ووضعنا لكم تردد قناة ام دي سي على النحو التالي :

معدل الترميز:  27500

التردد: 11449

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: DMC

....................................

معدل الترميز:  27500

التردد: 12124

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: Dmc Sport

وتعد الدراما المصرية أقوى دراما على مستوى العالم ويحرص على مشاهدتها العالم بأكملة.

ويتنافس الدراما المصرية بقوة الدراما التركية والخليجية والهندية .

الأكثر مشاهدة

متعلقات