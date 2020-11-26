اضبط تردد قناة دي ام سي dmc الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وفي هذه المقالة التي نشرها موقع فلسطين اليوم عن تردد قناة دي ام سي ، سنتعرف معًا على التردد ومن خلاله يمكن مشاهدة شاشة الفضائية الرائعة لمشاهدة المسلسلات وجميع محتوياتها .
وتزايدت عمليات البحث عن تردد قناة دي ام سي dmc الجديد على موقع جوجل الشهير باعتبارها من أفضل القنوات العربية التلفزيونية في بث المسلسلات والأفلام .
وحرصنا على نشر المقالة الرائعة حتى يتمكن كافة المتابعين من ضبط تردد قناة دي ام سي على شاشاتهم ، علمًا أن القناة حققت في فترة وجيزة ملايين المشاهدات في اليوم الواحد .
وتقدم قناة dmc أحدث المسلسلات الحصرية مثل مسلسل ( إلا أنا حكاية من أول السطر بطولة الفنانة التونسية درة ) .
كما وتعرض قناة دي ام سي محتواها الإعلامي بجودة عالية وبدون تشفير وبتقنية hd .
أبرز برامج قناة ام دي سي dmc :
أولاً : برنامج باب رزق : يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.
ثانيًا : قعدة رجالة الموسم الثاني : يقدمه ( كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط ) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.
ثالثًا: برنامج أتوبيس السعادة : يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.
رابعًا: مساء dmc : يقدمه ( رامي رضوان – إيمان الحصري ) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.
تردد قناة ام دي سي dmc الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :
ووضعنا لكم تردد قناة ام دي سي على النحو التالي :
معدل الترميز: 27500
التردد: 11449
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: DMC
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معدل الترميز: 27500
التردد: 12124
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: Dmc Sport
وتعد الدراما المصرية أقوى دراما على مستوى العالم ويحرص على مشاهدتها العالم بأكملة.
ويتنافس الدراما المصرية بقوة الدراما التركية والخليجية والهندية .