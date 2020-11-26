اضبط تردد قناة النادي الأهلي المصرية 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل سات ، حيث يواصل متابعين قناة الأهلي الرياضية عن ترددها في موقع جوجل الشهير ، وتعرض الفضائية جميع مباريات الفريق الأهلي مباشرةً وبفضل جودتها نالت اعجاب ملايين الأشخاص لمتابعيها .

وفي هذه المقالة سنتعرف سويًا عن تردد قناة النادي الأهلي المصرية 2020 ، لمشاهدة القناة بجودة عالية وبدون تشفير وتبث المباريات مجانًا .

يحرص موقع فلسطين اليوم على توفير تردد قناة الأهلي حتى يتمكن متابعي فريق الأهلي من مشاهدة المباريات عبر شاشتها المفضلة ، كما وتستضيف القناة محللين رياضين للحديث عن السيناريوهات المتوقعة لكل مباراة وعن أداء اللاعبين.

وكانت قناة النادي الأهلي كشفت عن ترددها الجديد، بعد عملية التطوير التي شهدتها القناة على المستوى الفني والبرامج .

ويتطلب من المشاهدين عند تنزيل تردد قناة الأهلي في البداية مسح القناة القديمة من على الريسيفر قبل إنزال التردد الجديد، تجنبًا لظهور مشكلات كظهور الشاشة سوداء عند إضافة التردد الجديد.

برامج قناة الأهلي المصرية 2020 :

برنامج: الأهلي اليوم .

برنامج: الاهلي في الصحافة .

برنامج: البيت الكبير .

برنامج ستاد الأهلي .

برنامج: النشرة الرياضية .

موعد برامج قناة الأهلي المصرية :

أولاً: ويعرض برنامج الأبطال ويقدمه هيثم السعيد، مرتين في الأسبوع " الأحد والأربعاء" في تمام الساعة ـ8 مساء.

ثانيًا: ويذاع برامج الأقرب لقلوب جماهير الأهلي "ملك وكتابة" مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس الساعة الـ8 مساء.

ويقدمه المهندس عدلي القيعي والإعلامي إبراهيم المنيسي..

ثالثًا: يعرض برنامج 10 الصبح في الأهلي ، من الجمعة إلى الأربعاء الساعة الـ 10صباحا .

ويقدمه كلا من كريم كوجك ونهاوند سري .

رابعًا: ويذاع برنامج "السادسة" من الجمعة إلى الخميس أسبوعيًّا ويعرض في تمام الساعة الـ6 مساء.

ويقدمه سارة محسن وأحمد سمير.

تردد قناة الأهلي المصرية 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات .

تردد القناة: 12340.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 56.

القمر الصناعي: المدار 7 غرب.