إفريقي يصل القدس مشياً على الأقدام في رحلة استمرت عامين

وصل الشاب "شهيد بن يوسف تكالا" قبل عدة أشهر من مدينة "كيب تاون" جنوب أفريقيا إلى مدينة القدس المحتلة مشياً على الأقدام في رحلة استغرقت أكثر من عامين.

وقال "تكالا" المتواجد حالياً في مدينة القدس المحتلة: "غادرت من جنوب أفريقيا في 15 أغسطس 2018، ومررت بـ "زمبابوي وزامبيا وتنزانيا وكينا وإثيوبيا والسودان ومصر وغزة، ثم عاد إلى مصر وتوجه لميناء العقبة في الأردن ثم الضفة الغربية ثم القدس".

وأشار أنه حين عودته من القدس إلى بلاده عبر الأردن، أغُلقت الحدود بسبب تفشي وباء كورونا فعاد للقدس مرة أخرى، مشيراً إلى أنه سيتوجه بعد هذه الرحلة إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

وأوضح "تكالا" أنه يتواجد في المسجد الأقصى منذ عدة شهور، فيما وصفه بالـ "النعمة الكبيرة"، مبيناً أنه لا يعتبر نفسه محجور بسبب كورونا، ولكنه قدر من الله.

وأضاف: " الحمد لله لدي الفرصة يوميا لأداء الصلوات الخمسة في المسجد الأقصى المبارك.. أنا أشعر أن هذا تكريم من الله وامتياز لي للصلاة يوميا خمس صلوات من الفجر وحتى العشاء في الأقصى".

يذكر أن "تكالا" يقوم بكتابة كتاب بعنوان "روحي الشجاعة" وفيه يسرد تفاصيل رحلة قدومه إلى القدس، وماذا واجهه خلاله.