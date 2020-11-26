آلية صرف المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر 2020 وموعد صرف 100 دولار

آلية صرف المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر 2020 ، موقع فلسطين اليوم يحرص دومًا على نشر آلية صرف المنحة القطرية والتي يستفيد منها قرابة 100 ألف مستفيد من الاسر الفقيرة المستورة في قطاع غزة ، وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على موعد صرفها ورابط الفحص .

وحتى هذه اللحظة لم تعلن لجنة إعمار قطاع غزة عن آلية صرف المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر 2020 ، حيثُ يترقب المستفيدين في غزة عن موعد صرف المنحة .

ومنذ عام 2018 وضمن التفاهمات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تعهدت قطر بصرف أموال المنحة بواقع 100 دولار لكل عائلة بالإضافة إلى تمويل مشاريع إنسانية وبنية تحتية في القطاع .

مؤخرًا ومع توجه وفدين من حركة "فتح" و "حماس" إلى العاصمة المصرية القاهرة ، خرجت أنباء في وسائل الاعلام المحلية والعبرية عن احتمال أن تؤجل قطر صرف المنحة القطرية عن شهر نوفمبر مع الاستمرار بتمويل المشاريع الإنسانية .

هذه الانباء الحديثة حول صرف المنحة القطرية انعكس على واقع الاسر الفقيرة التي تتساءل " هل لجنة اعمار غزة برئاسة د. محمد العمادي ستؤجل الصرف أم لا ؟ " في ظل غياب التصاريح الرسمية .

ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم نجو مليوني مواطن من ظروف معيشية واقتصادية صعبة للغاية نتيجة تواصل سلطات الاحتلال حصارها المقيت على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عامًا ، تحت دعاوي وحجج واهية .

وزادت نسبة البطالة لأكثر من النصف ، لاسيما بين صفوف الشباب بحوالي الثلث.

وقالت وسائل إعلام أن الدوحة ستخفض أموال المنحة القطرية المقدمة لغزة من 30 مليون دولار إلى 17 في إطار دعم المشاريع و البنية التحتية دون صرفها للعائلات المستورة .

وفي يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 ، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية ، لـ 100 ألف أسرة مستورة .

وأشارت الوزارة ، إلى أن هذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء - (عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) - وعمره أقل من 70عاما.

وكانت المقاومة في غزة قد أسرت جنود إسرائيليين في حرب 2014 أثناء تقدم آليات الاحتلال في المناطق الشرقية للقطاع ، خاصة في حي الشجاعية وخزاعة وبيت حانون وشرق رفح .

وتصرف لجنة الاعمار القطرية اموال المنحة عبر جميع فروع البريد في كافة محافظات قطاع غزة الخمس ، وفق الاجراءات السلامة الوقاية من مرض فيروس "كورونا" .

وحتى الان لم يتم نشر رابط فحص المنحة القطرية عن شهر نوفمبر 2020 ، علمًا أن وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة هي المسؤولة الاولى عن نشر الرابط .

السفير القطري محمد العمادي أعلن بداية شهر فبراير ، عن بدء توزيع المنحة القطرية عن شهر 10 يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 عبر فرع البريد في كافة محافظات قطاع غزة .

وأوضح العمادي عبر موقع لجنة الاعمار الالكتروني ، أن حوالي 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية ، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ووزعت لجنة الاعمار المنحة القطرية ضمن الإجراءات الوقائية والسلامة العالية للحماية من انتقال فيروس كورونا المستجد .

ولقد اشرفت طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، على الإجراءات أثناء عملية صرف المنحة القطرية عبر جميع البريد الالكتروني والمحلات المخصصة لذلك .

رابط فحص صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2020 :

ومنذ صدور هذا التقرير لم تصدر وزارة الاتصالات والمعلومات في غزة عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 11 – 2020 .

وفي حال نشرت الرابط سنقوم بتوفيره لحضراتكم ؛ حتى يتسنى لحضراتكم معرفة أسماء المستفيدين من المنحة القطرية