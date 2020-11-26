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كورونا فلسطين.. تسجيل 18 حالة وفاة و1906 إصابة جديدة بالفيروس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:29 - 26 نوفمبر 2020
فيروس كورونا في قلسطين فيروس كورونا في قلسطين
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 18 حالة وفاة و1906 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين، خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الفحوصات 7642.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية "طوباس (1)، بيت لحم (1)، جنين (4)، نابلس (2)، قلقيلية (1)" و6 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (92)، جنين (42)، نابلس (42)، طولكرم (41)، رام الله والبيرة (73)، بيت لحم (139)، طوباس (11)، قلقيلية (27)، سلفيت (65)، قطاع غزة (210)، مدينة القدس (70).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (166)، نابلس (202)، بيت لحم (135)، قلقيلية (60)، رام الله والبيرة (168)، جنين (137)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (85)، طولكرم (64)، طوباس (56)، ضواحي القدس (30)، مدينة القدس (140)، قطاع غزة (656).

وأوضحت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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