الاحمد يحمل "حماس" مسؤولية فشل لقاءات القاهرة

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الخميس، إن" آخر لقاء عقد في القاهرة بين حركتي فتح وحماس شهد تراجعا من حركة حماس فيما تم التوافق عليه باسطنبول، وكذلك عن مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وعن الموافقة على إجراء الانتخابات بالتزامن".

وأضاف الأحمد، أنه "ورغم ذلك سيتم مواصلة السعي مع حركة حماس لإنهاء الانقسام وجذب حماس والجهاد إلى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده".

وفي سياق آخر، أكد الأحمد بأن الموقف الأوروبي ثابت ولم يتغير بدعم الموقف الفلسطيني بشكل واضح لا لبس فيه وبتمسكه بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ورفضه للاستيطان.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين،

ودعا الأحمد، إلى أهمية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والدعوة لعقد مؤتمر دولي إلى جانب تمسك القيادة وشعبنا بالمواقف الثابتة والعودة للمفاوضات من خلال مظلة الأمم المتحدة وتعميق التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والرباعية الدولية .

وشدد على أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة جديدة بعد ثلاث سنوات من وضع في غاية الصعوبة بسبب موقف إدارة ترامب وصفقة القرن.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب استمرار وحدة الموقف الفلسطيني وفصائل المنظمة وتمسك القيادة بمواقفها الثابتة.