قصة اللاعب ميدو جابر: اختفاء أم اختطاف..؟

لازال اسم اللاعب ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا، يحظى باهتمام بالغ على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية تحديداً، بعد الحديث عن اختفائه أو اختطافه كما يتحدث البعض.
وتصدر اللاعب ميدو جابر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً تويتر وبات اسمه ترند عالي، حيث جرى الحديث عن اختفائه من معسكر الفريق.
حكاية اللاعب ميدو جابر
بدأت حكاية اللاعب ميدو جابر، عندما خرج معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا ليعلن أن اللاعب ميدو جابر تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.
وقال في تصريح متلفز لقناة صدى البلد: إن "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس"، وقد غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر بعدها.
وأضاف البطاوي:"طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".
والدة ميدو جابر تستغيث
واستغاثت والدة ميدو جابر بالمسؤولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق إقامة فريقه.
وقالت والدة اللاعب، في تصريح صحفي :"لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".
واستنجدت برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، ودخلت والدته في نوبة البكاء كاشفة أنه تحدث معها في السابعة مساءً وأكد لها أنه سيغلق الهاتف قليلاً.
شقيق ميدو جابر
فيما قال توفيق جابر، شقيق اللاعب إنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا للتحقيق في اختفاء شقيقه، قائلاً:"الاتصال انقطع مع شقيقي فجأة ولا نعلم مكان تواجده".
وأكمل: "تواصلت مع لاعبي سيراميكا كليوباترا وفشلت في الاطمئنان على ميدو جابر".
الأمن المصري ينفي اختطاف ميدو جابر
من جهتها، نفت أجهزة الأمن ما تردد عن اختطاف اللاعب ميدو جابر، لاعب كرة القدم بالدورى الممتاز، من داخل أحد الفنادق.
وأكد مصدر أمني أن ما تم تداوله حول اختطاف ميدو جابر من داخل أحد الفنادق عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً.
وأوضح المصدر أنه تبين عقب الفحص تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته.
في بلد الامن والامان أنت لست بأمان بل بترهيب وتهديد حتي وأن كنت لاعب كرة قدم. #اللاعب_ميدو_جابر_فين pic.twitter.com/7FWeVWKajN— Gamal Adli (@GamalAdli4) November 26, 2020
#اللاعب_ميدو_جابر_فين— ستموني (@LomyMido) November 26, 2020
اللاعب مش هيخرج مع اي حد
الا لو كان يعرفهم
او قابضين عليه
مفيش اي حد من الأمن صرح علي موضوع خطفه راجعوا الكاميرات
ميدو جابر أمن الدولة قبضت عليه
#اللاعب_ميدو_جابر_فين— حفيد الملوك (@88at888) November 26, 2020
فين الأمن
فين أمن الفندق
فين الكاميرات
مش معقول اللي خطفوه أشباح يعنى
#اللاعب_ميدو_جابر_فين— بنت الزمالك ???????????? (@Uwk67) November 26, 2020
مهزله طبعا إن لاعب يتخطف بس الله اعلم القصة كاملة ايه وهل كان ليه خصوم او عليه فلوس لحد مؤكد الامن هيوصل لكل حاجه وف الاول والاخر نتمني يرجع لاسرته سليم
في ظاهره غريبه جدا عن بلدنا مصر بلد الامن والامان دائما تم خطف لاعب الاهلي السابق ميدو جابر و سيراميكا كليو باترا الحالي من امام فندوق اقامه الفريق بعد طلب شخصين اخذ صوره معه ثم خطفه وقفل هاتفه حتي هذه اللحظه لم يعثر عليه احد— Waledelhenawy (@waledelhenawy) November 26, 2020
نرجو سرعه اللعز لعوده ميدو#اللاعب_ميدو_جابر_فين pic.twitter.com/nLOWQZw8hH
أتضامن مع اللاعب المتدين الخلوق— مصطفى غالي (@235223522352m) November 26, 2020
ميدو جابر
الذي تم إخفاءه قسرا
أدعو أجهزة الأمن للإفراج عن اللاعب
ميدو جابر من اللاعبين القليلين
المتدينين في الكرة المصرية
والأمن الوطني
يلهث مثل الكلب
حول المتدينين في مصر