قصة اللاعب ميدو جابر: اختفاء أم اختطاف..؟

لازال اسم اللاعب ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا، يحظى باهتمام بالغ على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية تحديداً، بعد الحديث عن اختفائه أو اختطافه كما يتحدث البعض.

وتصدر اللاعب ميدو جابر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً تويتر وبات اسمه ترند عالي، حيث جرى الحديث عن اختفائه من معسكر الفريق.

حكاية اللاعب ميدو جابر

بدأت حكاية اللاعب ميدو جابر، عندما خرج معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا ليعلن أن اللاعب ميدو جابر تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.

وقال في تصريح متلفز لقناة صدى البلد: إن "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس"، وقد غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر بعدها.

وأضاف البطاوي:"طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".

والدة ميدو جابر تستغيث

واستغاثت والدة ميدو جابر بالمسؤولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق إقامة فريقه.

وقالت والدة اللاعب، في تصريح صحفي :"لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".

واستنجدت برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، ودخلت والدته في نوبة البكاء كاشفة أنه تحدث معها في السابعة مساءً وأكد لها أنه سيغلق الهاتف قليلاً.

شقيق ميدو جابر

فيما قال توفيق جابر، شقيق اللاعب إنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا للتحقيق في اختفاء شقيقه، قائلاً:"الاتصال انقطع مع شقيقي فجأة ولا نعلم مكان تواجده".

وأكمل: "تواصلت مع لاعبي سيراميكا كليوباترا وفشلت في الاطمئنان على ميدو جابر".

الأمن المصري ينفي اختطاف ميدو جابر

من جهتها، نفت أجهزة الأمن ما تردد عن اختطاف اللاعب ميدو جابر، لاعب كرة القدم بالدورى الممتاز، من داخل أحد الفنادق.

وأكد مصدر أمني أن ما تم تداوله حول اختطاف ميدو جابر من داخل أحد الفنادق عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أنه تبين عقب الفحص تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته.

في بلد الامن والامان أنت لست بأمان بل بترهيب وتهديد حتي وأن كنت لاعب كرة قدم. #اللاعب_ميدو_جابر_فين pic.twitter.com/7FWeVWKajN — Gamal Adli (@GamalAdli4) November 26, 2020

#اللاعب_ميدو_جابر_فين

اللاعب مش هيخرج مع اي حد

الا لو كان يعرفهم

او قابضين عليه

مفيش اي حد من الأمن صرح علي موضوع خطفه راجعوا الكاميرات

ميدو جابر أمن الدولة قبضت عليه — ستموني (@LomyMido) November 26, 2020

#اللاعب_ميدو_جابر_فين

فين الأمن

فين أمن الفندق

فين الكاميرات

مش معقول اللي خطفوه أشباح يعنى — حفيد الملوك (@88at888) November 26, 2020

#اللاعب_ميدو_جابر_فين

مهزله طبعا إن لاعب يتخطف بس الله اعلم القصة كاملة ايه وهل كان ليه خصوم او عليه فلوس لحد مؤكد الامن هيوصل لكل حاجه وف الاول والاخر نتمني يرجع لاسرته سليم — بنت الزمالك ???????????? (@Uwk67) November 26, 2020

في ظاهره غريبه جدا عن بلدنا مصر بلد الامن والامان دائما تم خطف لاعب الاهلي السابق ميدو جابر و سيراميكا كليو باترا الحالي من امام فندوق اقامه الفريق بعد طلب شخصين اخذ صوره معه ثم خطفه وقفل هاتفه حتي هذه اللحظه لم يعثر عليه احد

نرجو سرعه اللعز لعوده ميدو#اللاعب_ميدو_جابر_فين pic.twitter.com/nLOWQZw8hH — Waledelhenawy (@waledelhenawy) November 26, 2020