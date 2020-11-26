أجمل رسائل معايدة وتهنئة بالسنة الجديدة 2021 - فيس بوك - تويتر - واتساب

مع اقتراب نهاية العام 2020، تعد أجمل رسائل التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة 2021 أهم المواضيع التي يتم البحث عنها حول العالم، خاصةً مع اقتراب العام الميلادي الجديد، فيحرصون على كتابتها وإرسالها لمحبيهم وأصدقائهم وأقاربهن.

وأجمل رسائل التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة 2021، مختلفة هذا العام خاصةً مع التقليل من الاحتفالات الجماعية في ظل انتشار فيروس كورونا، وتحذيرات وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية خاصةً التباعد الاجتماعي.

ورسائل العام الجديد 2021 ستقتصر العام الحالي على إرسال رسالة تهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الموبايل. وفي هذه المقالة نذكر لكم أجمل رسائل تهنئة بالعام الميلادي الجديد 2021

والتي تضم تهاني دينية وأخرى اجتماعية.

أجمل رسائل تهنئة بالعام الميلادي الجديد 2021

سنة جديدة وأمنية وحيدة، أولها أنت، وأوسطها أنت، وآخرها بيتنا أنا وأنت.

تتوالى الأعوام وتتغير الأرقام، وتظل ساكنًا نبض فؤادي ومُتخلل لأوصاله.

أنا ذو الثماني والعشرين عقدًا، ما عشت ربيعًا واحدًا إلا في العام الذي تصادفنا فيه.

أرتعب من كل جديد حتى لو عامًا زمنيًا، ويظل عام لُقياك أخفهم وطأة على فؤادي.

الحياة هي ما تصنعه ويمكن أن تكون مغامرة مثيرة أو لا تنسى.

عام جديد يبدأ بكل ما هو فيه فانت أجمل ما فيه كل عام وانت بخير وبصحة دائمة.

حطيتك بقلبي .. وخصيتك بالتهاني .. واغليتك عن كل الناس حولي .. وهنيتك بالسنة الجديدة يا أغلى الحبايب .. وكل عام وانت بخير

لك سلامي يا أغلى حبيب.. وبمناسبة دخول سنة جديدة ع الأبواب.. بالحب اعاهدك ياكل الاحباب .. ودمعي يذرف حنيني على طرف الاهداب .. واليوم انا قررت أنسى العتاب.. وبكل المحبة والوفا وبلا أسباب .. أهديك التهاني واطرق الباب .. باب قلبك يالغالي.. ومنك تراني انتظر الرد والجواب .. وكل سنة وانت سعيد

مع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي .. أتحدى الوجود وأنا معاك .. واخبر البشر بأعلى صوت .. حب ساكن بقلبي وروحي تهواك .. واترك الناس كلها بهاليوم وابقى معاك

فرحتي تسبق خطواتي .. وعيني تحن لشوفتك ياغناتي .. ولساني ينطق بحبك واشتياقي . وكل سنة وانت الاول والاخير

اشرقت شمس يوم جديد .. لتخبرنا بولادة سنة جديدة

اللهم انا نسألك بحق هذا اليوم .. ان تسهل علينا كل صعب عسير

وان تتحقق أمانينا

وان ترزقنا حياة طيبه مع من نحب

وان تجعل هذا العام سعيد على الجميع

طلت علينا ليلة رأس السنة

ولكل محب وصديق نقدم تهانينا

ونسال الكريم يعطيهم ويعطينا

من الخير والسعادة وكل اللى يرضي امانينا

وكل عام ونحن وانتم الى الله اقرب

راحت سنة بكل ما فيها

وجتنا سنة وش يا ترى فيها

لكن أكيد إنتأغلى وأحلى ما فيه