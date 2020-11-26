استمرار فتح معبر رفح البري في يومه الثالث والأخير

يتواصل لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس 26/11/2020، فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الخميس، في اليوم الثالث والأخير لفتحه استثنائياً في الاتجاهين.

وبدأت حافلات المسافرين في المغادرة مع ساعات الصباح، بعد تجهيزها من قبل أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، وفق الكشوفات التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

كما أشرفت الهيئة على إتمام فحص PCR لفيروس كورونا لجميع المسافرين المقرر مغادرتهم، وفق بروتوكول خاص بالتعاون مع وزارة الصحة.

ويُنتظر وصول أعداد العائدين لصالة الاستقبال في المعبر مع ساعات ظهر الخميس، حيث يتم إجراء فحص كورونا لجميع العائدين فور وصولهم، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وخلال اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء) غادر عبر المعبر 1849 مسافراً، بينما وصل 595 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 81 مسافراً.

ومنذ انتشار جائحة كورونا في غزة، نهاية أغسطس الماضي، يتم فتح معبر رفح على فترات، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وضمن بروتوكول خاص للحد من انتشار الفيروس.