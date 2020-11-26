مزهر: انتصار الاخرس سيسجل بماء من ذهب

أكد عضو لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، أن حرية ماهر الاخرس من سجون الاحتلال بعد 103 من الاضراب عن الطعام اليوم الخميس هي انتصار كبير سيسجل بماء من ذهب.

وقدم مزهر التهاني والتبريكات باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية للأسير ماهر الاخرس ولزوجته ولعائلته ولأبناء شعبنا الفلسطيني، قائلًا: "هذا الانتصار الكبير الذي حققه الأخرس بأمعائه الخاوية بعد 104 ايام من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الاداري هو أطول اضراب في تاريخ الحركة الأسير احتجاجا على الاعتقال الاداري".

وأضاف مزهر في تصريح لقناة الميادين: "هذا ليس الانتصار الأول ولم يكن الانتصار الاخير هناك انتصارات كثيره حققتها الحركة الوطنية الأسيرة، لكن الاسير ماهر اليوم أثبت من جديد أن الإرادة الفلسطينية اقوى بكثير من هذا العدو".

وشدد مزهر على ان انتصار مزهر هو ضربة لكل المهرولين والمطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحول المطلوب اليوم بعد انتصار الاسير الاخرس قال مزهر: علينا أن نراكم انتصار ماهر الاخرس، وعلى السلطة أن تحمل ملف الاعتقال الإداري، وتتوجه به إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب ضد اسرانا الابطال وخاصة أن الاعتقال الإداري هو مخالف لكل القوانين الدولية والانسانية.