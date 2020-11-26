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إرادة التحرير قصيدة مهداة للأسير ماهر الأخرس.. بقلم ابراهيم الحلبي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:59 - 26 نوفمبر 2020
ماهر الاخرس ماهر الاخرس
تقارير
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إرادة التحرير قصيدة مهداة للأسير ماهر الأخرس

بقلم ابراهيم الحلبي

في الصخر تحفر عزتي وكرامتي       والثورة الغراء حتماً لن تحيد

يا من كسرت القيد تصرخ ثائراً         والكف لاطمت المخارز من جديد

قاتلت عن شعب أبيٍّ يكتوي            بعلو صهيون وبطشهم الشديد

 من زندك الوهاج تشرق ثورتي           تأبى بفكرك أن تزل وأن تميد

                        مئة من الأيام تطوي خاوياً                متفائلاً متيقن الفرج المجيد

متسربلاً بالصبر حين بغى الجنود          بطشاً وتنكيلاً وإحكام القيود

متحدياً بالله واجهت العدا              يا من أعدت المجد والفخر الشريد

يا ماهر المقدام يا أسد النزال          يا أفصح الكلمات يا لحن الصعود

يا أيها البرهان تبدو كالنهار           يا حجة تقضي على الوهم البديد

تركتك أرباب السياسة تحترق         قد خاب ظنهم وسعيهم المكيد

سقطت رؤوس الذل في أوطاننا        خسروا مكارمهم إلى يوم الوعيد

شاهت وجوه الناكثين لعهدكم         فالفخر يلبسكم ويخلعه العبيد

حزتم وسام جنيننا مع قدسنا           يا ثورة النبلاء تقتحم الحدود

أنفاس سيدنا الحسين بكم سمت        كالشمس كالأقمار كالنجم البعيد

يا عزة الإسلام يا بن أبي تراب         في خيبر هزموا وفي الزمن الجديد

يا حمزة يا جعفر الطيار يا          سبط النبي مرتلاً آي الصمود

في صدرك المعمور صرخة شيخنا           يا ثورة القسام في زمن الركود

يا طهرنا المجبول في ليموننا           يا غارس الزيتون في أرض الجدود

عشقتك أحرار النساء بموطني             وأكفها تدعو بنصرك يا شهيد

شاءوا وقد شاء المهيمن عزكم           فرجعت منتصراً لتحيا من جديد

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