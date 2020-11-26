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"الجهاد الإسلامي" تهنئ المحرر ماهر الأخرس بالحرية والانتصار

  • فلسطين اليوم
  • 10:47 - 26 نوفمبر 2020
ماهر الأخرس بعد الإفراج عنه ماهر الأخرس بعد الإفراج عنه
تقارير
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هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسير المحرر ماهر الأخرس، ابن قرية سيلة الظهر في جنين، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وانتصاره على السجان بعد خوضه إضرابا عن الطعام تجاوز المائة يوم، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقالت "الجهاد" في بيان لها اليوم الخميس: إن معركة العز والكرامة التي خاضها المحرر الأخرس بأمعائه الخاوية، لهي خير دليل على أن شعبنا الفلسطيني لا يقبل بالذل، ولا يرضى العيش مكبّلا بالقيود تلفه قضبان الزنازين، وخير دليل على أن هذا الشعب الصابر يتوق للحرية والتخلص من الاحتلال الجاثم على صدره منذ عشرات السنين".

وباركت الجهاد للشعب الفلسطيني ولأهالي جنين، حرية المجاهد الأخرس، وأبرقت بالتحية والتهنئة لأسرته ولزوجته ولأبنائه.

وجددت الحركة الشكر والتقدير لكل من ساند المحرر الأخرس ووقف معه خلال فترة إضرابه عن الطعام.

 

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