اشتباك مسلح في جنين وحملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

اندلع اشتباك مسلح بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في مدينة قباطية شمال الضفة المحتلة وسط حملة مداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة في أماكن متفرقة في الضفة.

وطالت حملة الاعتقالات الواسعة عدد من المواطنين بينهم أسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ففي مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، اندلع اشتباك مسلح في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية قضاء جنين، ودهمت خلالها عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية أن إطلاق نار كثيف تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وعلى الطريق الالتفافي المحاذي للبلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل لأسرى محررين، تم التحقيق معهم ميدانيا.

وقالت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف منازل نشطاء في حركة حماس وجلّهم أسرى محررين، ومنهم الأستاذ ثامر سباعنة، والمهندس الداعية الشيخ علي أبو الرب، والشقيقان همام وعوني كميل.

واقتحمت قوة للاحتلال بلدة عرابة قضاء جنين، واعتقلت الشاب قيس أبو صلاح والشاب أيسر محمد نواف، وذلك بعد دهم وتفتيش منازل ذويهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء جنين منتصف الليلة الماضية، وأجرت دورياتها في شوارع البلدة، وسط عمليات دهم وتخريب وإرهاب للمواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ودهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الأسيرين الشقيقين ساري وعبيدة مجيد فشافشة، وفتحي كنعان في بلدة جبع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

مداهمات واعتقالات في رام الله

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثالث حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، حيث دهمت البلدة وانتشرت في حاراتها، بدعوى البحث عن مطلوبين.

وشهدت البلدة حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان، عرف منهم باجس برغوثي، وسليمان كنعان، وعلي كنعان، وإبراهيم عفيف، والشقيقان محمود وعلي أحمد شنان.

مداهمات واعتقالات في قلقيلية وبيت لحم والخليل

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب علاء ابتلي، بعد دهم منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت أحمد محمد جلال (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتقلت الشاب علي جواد عطاونة (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر إياد باجس البو في مخيم العروب وسلمت نجله محمد بلاغا لمقابلة مخابراتها.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وقال نادي الاسير ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم (18) مواطنًا من الضفة منهم (11) من رام الله.

وأضاف نادي الأسير في بيان لها إن (11) مواطناً جرى اعتقالهم من عدة بلدات في رام الله والبيرة وهم: باجس محمد البرغوثي (22 عامًا)، وسليمان كنعان (27 عامًا) وشقيقه علي (25 عامًا)، وإبراهيم عفيف البرغوثي (24 عامًا)، ومحمود أحمد شنان (24 عامًا) وشقيقه علي (22 عامًا) وجميعهم من بلدة كوبر، إضافة إلى أحمد حازم نعسان (38 عامًا)، وعماد رضا أبو عليا (27 عامًا) وكلاهما من بلدة المغيّر، ويوسف مرعب أبو دية، ووليم كمال عبد الله وهو أسير سابق، وخليل هاني شقير وهم من بلدة بيرزيت.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من بلدة عرابة في جنين وهم: أيسر محمد نواف، وقيس أبو صلاح، ومحمد رسلان عارضة.

ومن بلدة بيت كاحل في الخليل اعتقل الاحتلال علي جواد عطاونة (23 عامًا)، وأحمد محمد جلال (20 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال من بلدة العيساوية في القدس، محمد أمجد عبيد، وشقيقه الفتى عبد الله (15 عامًا)، وأفرجت لاحقاً عن محمد، وأبقت على اعتقال شقيقه عبد الله، إضافة إلى محمد نائل عبيد.