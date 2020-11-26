حماس: الوحدة الوطنية ثابت واستراتيجية لن نتنازل عنها

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الوحدة الوطنية ثابت واستراتيجية لدى الحركة لا يمكن التنازل عنها، مشيرًا إلى أن حركته تحركت لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني منذ البداية، وقدمت المبادرات السياسية والتنازلات من أجل إتمامها.

وقال قاسم في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى: "نعمل مع الفصائل لإعادة حركة فتح والسلطة إلى المربع الوطني من أجل مواجهة المخاطر التي تعصف بالقضية ومنها التطبيع، ويجب إتمام الوحدة على مبدأ الشراكة السياسية.

وأضاف: "الانقسام السياسي بين كل الفصائل من جهة وحركة فتح من جهة أخرى التي تتمسك بالتنسيق الأمني"، لافتًا إلى أن حماس تعمل لتصويب السلطة ومسارها السياسي.

وأشار إلى أن حركة حماس عقدت سلسلة اجتماعات في غزة مع الفصائل وأجرى رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية اتصالات عدة مع الامناء العامين للفصائل لترتيب رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على رؤية لعقد انتخابات عامة على مبدأ الشراكة السياسية.

وشدد على أن تعزيز المواقف الموحدة بين فصائل المقاومة هي إحدى استراتيجيات حركة حماس لبلورة رؤية وطنية موحدة، لافتًا إلى استمرار حماس في مساعيها للعمل المشترك والانفتاح على الكل الوطني لإجبار حركة فتح للعودة إلى الصف الوطني.

وحول العقبات التي تواجه ابرام اتفاق المصالحة قال: "إن العقبة الرئيسية أمام المصالحة هي أن حركة فتح ترى أن المصالحة فرصة للتفرد بالقرار الفلسطيني وإخراج الأخر من المشهد الوطني، فحركة فتح تريد استمرار تفردها بالسلطة والمنظمة والقرار.

وأضاف: "فتح تريد فقط إجراء انتخابات تشريعية ورفضت تزامن الانتخابات مع الرئاسية والمجلس الوطني، وحماس وكل الفصائل الفلسطينية تدعو إلى تجديد كل الشرعيات الفلسطينية، فمن حق الشعب اختيار من يمثلهم في المؤسسات القيادية المختلفة وهذا ما لا تريده قيادة حركة فتح.