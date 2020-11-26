الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و656 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 26/11/2020، عن تسجيل 6 حالات وفاة و656 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن الأطقم الطبية أجرت فحصًا مخبريًا لنحو 2766 شخصًا تم تسجيل 656 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس منذ تفشي كورونا في شهر مارس 17411 أما الحالات النشطة المصابة يبلغ عددها 7343 مصاب.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 210 حالة جديدة تعافت من مرض فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 9984 حالة.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات فقد أعلنت الصحة في بيانها اليوم الخميس عن تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 84 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك 84 حالة مصابة بفيروس كورونا سجلت على انها في حالة خطرة وحرجة جدًا، بينما 273 اصابة بحاجة إلى رعاية طبية في المستشفى.