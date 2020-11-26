اصابات كورونا تتجاوز الـ 60 مليون اصابة في العالم.. ماذا عن الوفيات؟

تجاوزت اصابات فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) اليوم الخميس 26-11-2020 حاجز الـ 60 مليون اصابة حول العالم وسط تحذيرات من موجة ثالثة في أوروبا.

وشهدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ايران الاسلامية تسجيل ارقام قياسية جديدة من الاصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل.

ووفقًا لموقع worldometers الراصد لعدد الاصابات والوفيات فإن عدد الاصابات حتى صباح اليوم الخميس 26-11-2020 وصل إلى 60,741,004 اصابة حول العالم.

بينما بلغت أعداد وفيات فيروس كورونا القاتل إلى 1,427,119 أما عدد الحالات التي تعافت من الفيروس وصلت إلى 42,045,476.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء نحو 2400 حالة وفاة وهذه الاحصائية هي لأول مرة منذ مايو الماضي، وهو مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

فيما أعلنت وزارة الصحة في إيران أمس الأربعاء تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 13 ألفا و843 حالة، مما يرفع إجمالي الإصابات في إيران، البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط، إلى 894 ألفا و385 حالة.

وأضافت الوزارة أن المرض أودى بحياة 469 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 46 ألفا و207 حالة.

وسجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد بلغت 410 حالات خلال 24 ساعة الماضية.

وفي جنوب إفريقيا تم تسجيل3250 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنقضية، رفعت الإجمالي لأكثر من 775 ألف حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 716 ألفًا، و444 متعافٍ، فيما تم تسجيل 118 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 21 ألفًا و201 حالة.