روسيا: اختبار مدفعية لوتوس بنجاح وهذه مواصفاتها ومميزاتها

أعلنت شركة روستيخ المتخصصة في المجال العسكري الروسي أن دبابة تسنيتوتشماش أكلمت اختبارات القبول لمدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم للقوات المحمولة جوا "لوتوس" بنجاح.

وقالت الشركة "أكدت المركبة القتالية الخصائص التكتيكية والفنية المحددة".

تضمن البرنامج 57 اختباراً لتقييم أداء جميع وحدات وآليات المدفع ذاتي الحركة. وعلى وجه الخصوص قطع "لوتوس" مسافة 400 كيلومتر وأطلق 14 رصاصة.

وقعت شركة تسنيتوتشماش وثيقة حول امتثال النموذج الأولي لوثائق التصميم واستعداد المركبة للمرحلة التالية من الاختبار.

وقال المدير الصناعي للشركة، بيكخان أوزدويف: "أثبت مدفع "لوتوس" ذاتي الحركة نفسه بشكل جيد تمامًا، إن المركبة القتالية تتمتع بسرعة مذهلة وسرعة إطلاق النار ومدى إطلاق بعيد.

تستخدم لوتس "لوتس" 18 طن هيكل بي إم دي-4إم، ومعظم العمليات لإعداد مدفع 120 ملم لإطلاق النار تتم آليًا. يتكون طاقم المدفع من أربعة أشخاص.