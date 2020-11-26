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رئيس الاحتلال يستقبل وفدا بحرينيا في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:51 - 26 نوفمبر 2020
البحرين اسرائيل تطبيع خيانة البحرين اسرائيل تطبيع خيانة
تقارير
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من المقرر أن يستقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين رفلين في "القدس المحتلة"، اليوم الخميس، وفدا من مملكة البحرين يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية ومسؤولين آخرين، ضمن زيارات التطبيع.

ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد البحريني سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

ومن المقرر أن تفتتح "إسرائيل" سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من شهر ديسمبر المقبل، فيما قدمت المملكة طلبا رسميا للاحتلال لفتح سفارة لها في "تل أبيب".

 

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