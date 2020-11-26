ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

احباط محاولة تهريب قطع اثرية عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:30 - 26 نوفمبر 2020
قطع اثرية قطع اثرية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تمكنت دائرة مراقبة المعابر والموانئ بالمباحث العامة بالشرطة من احباط، محاولة تهريب قطع أثرية عبر معبر رفح البري.

وقال الرائد كمال البنا، مدير مباحث معبر رفح: "خلال المتابعة الميدانية في صالة المغادرة بالمعبر في اليوم الثاني من فتحه ثلاثة أيام، تم الاشتباه بسيدة تحمل ممنوعات في أمتعتها".

وأضاف: "تم تفتيش أمتعة السيدة المذكورة من قبل عناصر الشرطة النسائية، حيث تم ضبط (4) قطع أثرية، وعلى الفور تم مباشرة التحقيق الأوّلي معها.

ولفت إلى أن السيدة اعترفت خلال التحقيق باستلام القطع من أحد الأشخاص ويدعى (ع، ن) 24 عاماً، من أجل توصيلها كأمانة داخل ظرف مغلق لأشخاص خارج القطاع، دون علمها بطبيعة محتويات الظرف.

وأوضح "البنا" أنه تم على الفور توقيف الشخص المذكور، وخلال التحقيق الأولي معه أقرّ بمحاولته تهريب القطع الأثرية إلى الخارج عن طريق السيدة التي تم ضبطها في معبر رفح.

وتابع: "تم تدوين أقوال المشتبه بهم، وتحريز المضبوطات حسب الأصول، وإحالة الملف والمضبوطات لقسم السياحة والأثار بالمباحث؛ لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية في القضية".

الأكثر مشاهدة

متعلقات