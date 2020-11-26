القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك على الأرضي والفضائي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، من أكثر ما يبحث عنه عشاق الدائرة المستديرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها 4 فرق من دولتين فقط للتصفيات في دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وذلك بوصول فريق الرجاء المغربي وفريق الوداد المغربي، وفريق الأهلي المصري وفريق الزمالك المصري إلى تصفيات الدور نصف النهائي في دوري أبطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وفاز نادى الزمالك على نادى الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي 3 /1 ليتأهل للدور النهائي، كما فاز النادي الأهلي على نادى الوداد المغربي 5/1 ليتأهل للدور النهائي أيضًا، ولتصبح تلك هي المرة الأولى التي يلتقى فيها فريقان (الأهلي والزمالك) من نفس الدولة (مصر) في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصل النادي الأهلي على اللقب 8 مرات، أما نادى الزمالك فحصل عليه 5 مرات.

البث الأرض لمباراة الأهلي والزمالك

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري لحقوق بث مباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن بث قناة beiN Sports HD7 الفضائية المباراة، ويتولى المعلق التونسي عصام الشوالى التعليق على المباراة.

وقالت قناة تايم سبورتس أن لها الحق في بث المباراة عبر ترددها الأرضي داخل حدود مصر فقط، وعليه تعرض قناة تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك عبر البث الأرضي.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن أن المباراة ستكون بدون حضور الجماهير بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وأن المباراة سيتم إذاعتها عبر البث الأرضى، ولن يتم غلق المقاهى يوم المباراة.

مباراة الأهلي والزمالك بدون جمهور

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ثقته في خروج مباراة الأهلي والزمالك بالصورة التي تليق بمكانة مصر الكروية والأفريقية، قائلاً في تصريحات صحيفة:"أهم ما في المباراة أن نعزز ونرفع شعار لا للتعصب خاصة أن المباراة ستقام في الغالب بدون جماهير".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "اللاعبين سواء من الأهلي أو الزمالك أخوة والعلاقة بينهم فى معسكرات الفراعنة تكون أفضل ما يكون والحساسية غالباً تكون فى حضور الجماهير لملعب المباراة وهى ما تفرض على اللاعبين مسئولية اتجاه خروج هذه المواجهة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر الكروية خاصة أننا جميعاً أسرة واحدة".

وواصل شوقي غريب: "الأهلي والزمالك سيشاركان معاً فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم القادم ويمثلان صاحب المركزين الأول والثاني في الدوري المصري، كما أنهما أبطال القارة الافريقية بعدما وقعا في المباراة النهائية لذلك يجب استغلال كل هذا للتأكد على ريادة الكرة المصرية".