قريبًا.. أول 5 دول في العالم سيحصلون على لقاح كورونا

قال مركز الإحصاءات التابع لجامعة "Duke" في ولاية نورث كارولاينا: إن خمس دول في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ستحصل على تطعيم فيروس كورونا (كوفيد-19) في حال تم منح الترخيص النهائي لثلاثة لقاحات أعلنت نجاح تجاربها السريرية.

وأوضح المركز أن الدول الخمس هي الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وتشيلي، إضافة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف المركز هذه الدول عمدت بالفعل إلى تقديم طلبات مسبقة للحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات التي طورتها شركتي مودرنا وفايزر ولقاح أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد.

ووفقا لإحصاءات المركز الأميركي فقد بلغ مجموع الجرعات التي طلبتها هذه الدول 2.8 مليار جرعة.

وتصنف مجموعة "Duke" البحثية خمسة من هذه الدول والاتحاد الأوروبي، التي يمكنها تطعيم سكانها بالكامل، على أنها غنية أو متوسطة الدخل.

وأعلن تحالف فايزر وبايونتيك عن فعالية تصل إلى 95% للقاحها ضد فيروس كورونا، فيما ذكرت مودرنا أن فعالية لقاحها بلغت 94.5%.

وبعد مختبر مودرنا وتحالف فايزر/بايونتيك، أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني المتعاون مع جامعة أكسفورد تطويره للقاح فعال بنسبة 70% كمعدل وسطي، وحتى 90% في بعض الحالات.

ويفترض أن تبدأ حملة التلقيح التي تشمل بدايةً العاملين في مجال الصحة والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، منتصف ديسمبر في الولايات المتحدة ومطلع 2021 في أوروبا، مع تكثف الجهود لإنتاج اللقاحات، والعمل على تجهيز وترخيص صيغ أخرى من اللقاح يجري إعدادها من قبل مختبرات أخرى.

ومن بين 48 لقاحا يجري تطويرها حاليا في العالم، 11 فقط دخلت مرحلة التجارب الثالثة، والأخيرة قبل الحصول على موافقة السلطات بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأسفر الوباء عن وفاة 1.4 مليون شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره أواخر ديسمبر 2019.