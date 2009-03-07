سولانا: التسوية في الشرق الأوسط لن تتحقق إلا على مرجعية مبادرة السلام العربية

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

اعتبر الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا أن السلام في الشرق الاوسط لن يتحقق الا على مرجعية مبادرة السلام العربية.

وحث سولانا في حديث لمجلة الأهرام العربي الاسبوعية اسرائيل على ادراك حقيقة أنه بدون سلام مع جيرانهم وبدون مبادرة السلام العربية لن يتحقق لهم الامن.

وراى سولانا ان مؤتمر شرم الشيخ لاعادة اعمار قطاع غزة كان رسالة أمل للفلسطينيين ورسالة ايضا الى اسرائيل تفيد بأن هناك حاجة الي استئناف المفاوضات من أجل التوصل لحل اقامة الدولتين.