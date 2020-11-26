محمد صلاح يخالف اللوائح البريطانية ويكسر الحجر الصحي

أجبر اللاعب المصري محمد صلاح ناديه ليفربول الإنجليزي على مُخالفة لوائح الحكومة البريطانية، بشأن الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا.

وتعرض اللاعب محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا المستجد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال وجوده مع المنتخب المصري، قبل أن يعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تعافيه من الفيروس، الأحد الماضي.

حالة محمد صلاح الصحية

وخضع اللاعب المصري لمسحتين جاءت نتيجتهما إيجابية، الثانية منهما كانت يوم الأربعاء الماضي، الموافق 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأعلن كلوب بعد التأكد من تعافي صلاح من فيروس كورونا، عن جهوزيته للمشاركة في مباراة أتالانتا الإيطالي، المقرر لها مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، أكدت صحيفة "الصن" البريطانية، أن عودة صلاح للتدريبات والمشاركة في المباريات تخالف القواعد المنصوص عليها من قبل الحكومة البريطانية بخصوص العزل الفردي عقب الإصابة بالفيروس، وحتى من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه.

اللوائح البريطانية

وأشارت الصحيفة إلى أن القواعد المنصوص عليها من قبل الحكومة البريطانية تنص على عدم قدرة أي فرد على مغادرة العزل الفردي قبل 10 أيام من آخر مسحة إيجابية، ما يعني أن النجم المصري لم يكن بإمكانه العودة للتدريبات قبل يوم 28 من الشهر الجاري.

غير أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ردت على هذا الأمر، بالتأكيد على أن المراد في لائحتها عدم قدرة اللاعب على المشاركة في التدريبات قبل 10 أيام من أول مسحة إيجابية، وليست الأخيرة، ما يعني أن صلاح كان يحق له العودة للتدريبات منذ يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

و تنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أحقية اللاعب في المشاركة إذا تحولت عينته إلى سلبية بعد أسبوع من العزل الفردي، وهو ما حدث بالفعل.

غياب محمد صلاح

وتغيب صلاح عن فوز "الريدز" الكبير بنتيجة 3-0 على ليستر سيتي، الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما أكد كلوب أنه ينوي الاعتماد على صلاح بشكل أساسي خلال مواجهة أتالانتا، بعد ظهوره بشكل جيد في التدريبات الجماعية التي خاضها مساء الثلاثاء.

يُذكر أن صلاح هو هداف ليفربول الأول في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف، 8 منها في "البريمييرليج" و2 في دوري أبطال أوروبا.