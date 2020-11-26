بعد 103 يوم إضراب: الأسير ماهر الأخرس يُعانق الحرية وينتزع انتصاره

عَانَق الأسير ماهر الأخرس الحرية صباح اليوم الخميس 26/11/2020، بعد أن أفرجت عنه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت عائلة الأسير الأخرس في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن ماهر وصل إلى مستشفى النجاح الوطنية في مدينة نابلس بعد نقله عبر مركبة اسعاف من على حاجز جبارة القريب من مدينة طولكرم، وسيقوم بإجراء الفحوصات اللازمة و بناء على قرار الأطباء ستقرر العائلة بقائه في المستشفى أو نقله إلى البيت.

وبحسب العائلة أنه في حال قرر الأطباء خروجه من المستشفى، وفقاً لحالته الصحية، فإنه تم التحضير لاستقبال في بيته في سيلة الظهر عصر هذا اليوم.

وتمكن الأخرس من انتزاع قرار حريته والإفراج عنه بعد أن خاض إضراباً عن الطعام استمر لـ103 أيام، حيث علق إضرابه بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، فقضى المدة المتبقية حتى الإفراج عنه، بتلقي العلاج في المستشفى.

وحقق الأسير الأخرس، والذي تدهورت أوضاعه الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة، انتصاراً على قرار المحكمة العليا التابعة للاحتلال، والتي رفضت كافة الالتماسات التي تقدمت بها محاميته للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وكان آخرها في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يُذكر أن الأخرس اعتقل بتاريخ 27 تموز/ يوليو، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، حيث ثبتت المحكمة أمر الاعتقال في وقت لاحق.



