بريطانيا تطالب "إسرائيل" بوقف بناء الاستيطان في القدس

طالبت بريطانيا، دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بوقف بناء مستوطنات جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وأعرب بيان صادر عن الخارجية البريطانية، عن قلقها العميق إزاء طرح "إسرائيل" مناقصة لبناء 450 وحدة سكنية جديدة في القدس.

وأضاف البيان أن الموقف البريطاني واضح تجاه بناء "إسرائيل" للمستوطنات، مردفا: "بحسب القانون الدولي، فإن المستوطنات غير قانونية وتضر بمساعي إعادة تأسيس الثقة والحوار بين الأطراف".

وطالب "إسرائيل" بوقف فوري لبناء المستوطنات الجديدة.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت حركة "السلام الآن" "الإسرائيلية"، إن الاستيطان تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان، في بيان، أنه "تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2017-2020)، مقابل 10331 وحدة سكنية في الأعوام 2013-2016".