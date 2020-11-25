السيتي يضرب أولمبياكوس اليوناني في دوري الـ 16 لأبطال أوروبا

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي الدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إثر تغلبه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدف وحيد، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل هدف الفوز الوحيد للسيتي فيل فودين مستغلاً تمريرة بالكعب من رحيم سترلينغ، سددها بباطن قدمه على يسار حارس مرمى أولمبياكوس، في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند الثلاثة نقاط في المركز الثالث.

وسيكون بورتو البرتغالي على موعد مع حسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، في حال فوزه على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي عندما يلاقيه، مساء اليوم، على ملعب "فيلودروم".