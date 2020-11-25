إحباط عملية تهريب آثار عبر معبر رفح البري

أعلنت دائرة مراقبة المعابر والموانئ بالمباحث العامة بالشرطة في غزة، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 4 قطع أثرية عبر معبر رفح البري الواصل بين القطاع ومصر.

وقال مباحث معبر رفح الرائد كمال البنا في تصريح صحفي،: "خلال المتابعة الميدانية في صالة المغادرة بالمعبر في اليوم الثاني من فتحه ثلاثة أيام، تم الاشتباه بسيدة تحمل ممنوعات في أمتعتها".

وأضاف "أنه تم تفتيش أمتعة السيدة المذكورة من قبل عناصر الشرطة النسائية، وتم ضبط 4 قطع أثرية، وعلى الفور تم مباشرة التحقيق الأوّلي معها".

ولفت البنا، إلى أن "السيدة اعترفت خلال التحقيق باستلام القطع من أحد الأشخاص ويدعى (ع، ن) 24 عاما، من أجل توصيلها كأمانة داخل ظرف مغلق لأشخاص خارج القطاع دون علمها بطبيعة محتويات الظرف".

وأوضح أنه "تم على الفور توقيف الشخص المذكور (ع، ن)، وخلال التحقيق الأولي معه أقرّ بمحاولته تهريب القطع الأثرية إلى الخارج عن طريق السيدة التي تم ضبطها في معبر رفح".

وتابع البنا "تم تدوين أقوال المشتبه بهم، وتحريز المضبوطات حسب الأصول، وإحالة الملف والمضبوطات لقسم السياحة والأثار بالمباحث، لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية في القضية".

ولم يوضح البيان طبيعة القطع الأثرية المضبوطة أو أي تفاصيل عنها.

والأربعاء، استأنفت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، أمام حركة المسافرين، لليوم الثاني على التوالي.