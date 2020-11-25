اضبط تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية On Time Sport على القمر الصناعي نايل سات ، وفي موقع جوجل الشهير يبحث متابعي قناة أون تايمكأس السوبر الأهلي والزمالك سبورت الرياضية عن إشارة التردد القوي وذلك لمشاهدة شاشة الفضائية الرائعة ، وفي هذه الفترة صنفت بأنها من أفضل القنوات في مصر في بث المحتوى الرياضي خاصة المباريات الحصرية .

وعلى موقع جوجل حقق تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport من أكثر القوائم بحثًا من قبل المتابعين من مختلف الدول العربية ، وتعتبر هي القناة الناقلة لبطولة الدوري المصري وكذلك بطولة كأس مصر، وبطولة السوبر المصري، ويبحث الجميع عن تردد تلك القناة لمساعدة مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في بطولة كأس مصر .

موقع فلسطين اليوم سعى إلى توفير تردد قناة أون تايم سبورت عبر مقالة مميزة وسهلة الفهم والحفظ ، كما موضح في الأسفل ، وتعرض القناة محتواها بشكل متواصل دون تقطيع ودون تشفير وبالمجان .

برامج قناة اون تايم سبورت :

قناة اون تايم سبورت تقدم العديد من البرامج الرياضية، اهما برنامج العين الثالثة لتحليل مباريات الاندية الاوروبية و تحليل مباريات الاهلي و الزمالك و ايضا برنامج الكرة الإيطالية، بحضور حازم امام و الشيخ طة و بعض النجوم الشباب للتحيل و مناقشة لمباريات كاس ايطاليا و الدوري الإيطالي.

وكما وتنقل الفضائية منافسات كاس البرتغال بشكل مباشر و بشكل حصري.

مشاهدة قناة أون تايم سبورت بث مباشر :

ولقد وضعنا لكم رابط لمشاهدة قناة أون سبورت بث مباشر (اضغط هنا ).

ترد قناة أون تايم سبورت 1 On Time Sport على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: ١١٤٤٩.

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح: ٥/٦.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١٠٨٥٣.

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح: ٥/٦.

مميزات قناة أون تايم سبورت الرياضية :

تعتبر من أشهر القنوات الرياضية في مصر وغيرها من الدول العربية، وذلك لبثها مجموعة.

من أهم المباريات مثل كأس السوبر الذي كان بين الأهلي والزمالك، والدوري المصري، وغيرها من البطولات الأخرى.

تقديم باقة متنوعة ومختلفة من الألعاب الرياضية مثل كرة اليد، وكرة الطائرة وكرة السلة، وغيرها من الألعاب الأخرى التي يفضلها الكثير.

نقل أخبار أشهر نجوم الكورة بشكل دائم ومستمر على القناة بتقنية عالية سواء في الصوت أو الصورة.

صُممت القناة بأفضل الأجهزة والمعدات والأساليب التكنولوجية الحديثة لتقديم كل ما هو جديد ومتطور وينال إعجاب مشاهدي القناة.