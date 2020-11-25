أقوى طريقة عمل حلوى ميلك شيك اوريو في البيت

طريقة عمل حلوى ميلك شيك اوريو في البيت ، وتضاعفت في الفترة الأخيرة عمليات بحث المواطنين عن خطوات اعداد ميلك شيط اوريو على محرك جوجل الشهير ، واشتهرت هذه الحلوى بقوة طعمها اللذيذ ومنها استطاعت أن تجذب ملايين الأشخاص لها من دول العالم كافة .

وفي هذه المقالة الرائعة ، لقد وفرنا لكم طريقة عمل ميلك شيك اوريو ، حيث يمكن للأشخاص الذين يطلبون خطوات اعدادها التعرف عليها في الأسفل بكل سهولة .

وعن مكونات ميلك شيك اوريو ، توجد تلك المقادير في كافة المحلات التجارية والأسواق العامة ، علمًا أنها رخيصة الثمن ، وعن طريقة عملها في المطبخ في سهلة جدًا ولا تحتاج إلى أي معناة إضافية على المعد سوى تطبيق ما هو متوفر هنا.

موقع فلسطين اليوم يحرص على بكل جدية على توفير خطوات اعداد الوجبات والمشروبات والعصائر بكافة أنواعها منها الشرقية والغربية . كما في هذا التقرير عن طريقة ميلك شيك اوريو .

مكونات ميك شيك اوريو :

بسكويت أوريو : 8 حبات

الآيس كريم : كوب ونصف (بنكهة الفانيليا)

حليب : 300 ميلليلترا

كريمة : ربع كوب

ابرز خطوات عمل ميك شيك اوريو :

أولاً: وفي أول مرحلة من اعداد ميك شيك اوريو ، يترتب على الصانع أن يفتت بسكويت الأوريو إلى قطع صغيرة باليد.

ثانيًا: وبعد تلك الخطوة، اخفق الكريمة في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج كثيف، أدخليها إلى الثلاجة حتى تجمد.

ثالثًا: ضع الآيس كريم والحليب في وعاء الخلاط الكهربائي ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة قم بإضافة بسكويت الأوريو، ثم أعيدي خلط المكونات لتحصلي على ميلك شيك متجانس.

خامسًا وفي آخر خطوة ، قم بتوزيع الميلك شيك في أكواب ثم زيني الوجه بالكريمة المخفوقة قبل التقديم .

وفي ختام المقالة التي لخصت طريقة عمل ميلك شيك اوريو نتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا .

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