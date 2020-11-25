رونالدو ينعى مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية

نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقال كريستيانو رونالدو في تدوينة على "إنستغرام": "اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية .. واحد من أفضل من أي وقت مضى.. ساحر لا مثيل له.. يغادر مبكرا، لكنه يترك إرثا بلا حدود وفراغا لن يملأ أبدا".

وأضاف النجم البرتغالي "ارقد بسلام.. لن تنسى"

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية

وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

جدير بالذكر أن مارادونا، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بطل العالم مع المنتخب الأرجنتيني عام 1986 ونجم "بوكا جونيورز" الأرجنتيني و"نابولي" الإيطالي و"برشلونة" الإسباني، كان قد نقل إلى المستشفيات مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة وأبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.