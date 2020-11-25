قاسم: الرفض المصري للتطبيع يعكس عمق الارتباط بين فلسطين ومصر

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم :" إن المواقف العروبية العظيمة التي عبر عنها الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع المحتل الصهيوني، يعكس عمق الارتباط التاريخي بين الشعبين الفلسطيني والمصري، فهذا الترابط رسخته التضحيات المشتركة للشعبين في مواجهة المشروع الصهيوني.

وأضاف، أن هذا الرفض الشعبي والنقابي المصري للتطبيع مع المحتل الصهيوني، يدلل مرة أخرى أن أصوات التطبيع شاذة لا تعبر عن الضمير الجمعي للأمة، وأن الشعب المصري ومعه كل شعوبنا العربية ستظل تصنف الكيان الصهيوني كعدوها الأول، وأن كل محاولات دمجه في المنطقة ستفشل.

يشار إلى أن الشارع المصري، عبر عن رفضه الشديد للصورة التي التقطها الفنان المصري محمد رمضان مع مطرب "إسرائيلي" في دبي، وأوقفته نقابة الفنانين عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه فور عودته للقاهرة، كما منعت نقابة الصحفيين المصريين تداول أخبار محمد رمضان لحين انتهاء التحقيق وحذرت وسائل الإعلام والصحفيين أن من يخالف القرار من الجمعية العمومية سيتعرض للتحقيق.