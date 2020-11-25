"إنتربول فلسطين" ينجز قضية ابتزاز إلكتروني تعرض لها مواطن من جنين

أنجز المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية (الإنتربول) بالتعاون مع دائرة الجرائم الإلكترونية قضية ابتزاز إلكتروني تعرض لها مواطناً من محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناء على شكوى تقدم بها مواطن لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة المحافظة، مفادها قيام شخصٍ مجهولٍ بابتزازه مالياً وتهديده بنشر صور وفيديوهات له عبر تطبيقي "المسنجر" و "الواتس أب"، وبالبحث والتحري من قبل دائرة الجرائم الإلكترونية في شرطة المحافظة تم تحديد هوية ومكان سكن المشتبه به وهو من إحدى الدول العربية.

وذكرت الشرطة، أن إنتربول فلسطين قام بمخاطبة شعبة اتصال الدول العربية في الدولة التي يسكن بها المشتبه به وتزويدهم بمعلومات عنه وجاء الرد من شعبة الاتصال أنه تم القبض عليه وتقديمه للعدالة.