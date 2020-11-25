الأوقاف تغلق مسجدين في رفح والشمال وتعيد افتتاح مسجد بغزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مسجدين بمحافظتي رفح والشمال مدة 48 ساعة، وإعادة افتتاح مسجد في حي الزيتون بمحافظة غزة.

وأوضحت الأوقاف، خلال الايجاز الخاص بفتح وإغلاق المساجد، أنها اغلقت المسجدين وهما الصابرين في رفح، والامام الشافعي في مخيم جباليا، اعتبارًا من فجر غدٍ الخميس، بسبب إصابة بعض روادها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى انها اعادت افتتاح مسجد الفضيلة شرق حي الزيتون بمحافظة غزة.



اليوم، سجلت وزارة الصحة في غزة، أعلى حصيلة وفاة يومية بوفاة 6 مواطنين بفيروس كورونا و(613) إصابة.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن وزارة الصحة سجلت 6حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا

وأجرت 2092 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت ( 613 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 203 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 16755 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 6903 حالة، واجمالي المتعافين 9774 حالة ، واجمالي الوفيات 78 حالة وفاة.

كما كشفت الوزارة أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 258 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 96 حالة.