أسرى فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالانتصار للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

طالب الناطق الإعلامي باسم مركز اسرى فلسطين، رياض الأشقر، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بضرورة الانتصار للأسيرات الفلسطينيات وعدم المحاباة والتماهي مع جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وجدد الأشقر في حديث مع إذاعة القدس المحلية، تأكيده على ضرورة اطلاق سراح ما يزيد عن 39 أسيرة داخل سجون الاحتلال.

واستهجن الصمت العالمي تجاه الأسيرات الفلسطينيات في يوم مناهضة العنف ضد النساء.

وقال الأشقر: إنه "من المعيب على المجتمع الدولي الذي يخصص هذا اليوم للدفاع عن المرأة، أن يتجاهل قضية عشرات الأسيرات داخل سجون الاحتلال دون تدخل حقيقي وفاعل وجدي".

وأضاف أن كافة الأسيرات يتعرضن لظروف مأساوية، ويتلقين معاملة مهينة، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين، وسط حرمان من كافة الحقوق وعلى رأسها العلاج اللازم لهن، ومنع زيارة الأهل.

وأكد الاشقر، الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص والحروق كالأسيرة "إسراء جعابيص"، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بين الأسيرات.

ونوه إلى ان هناك خطورة بالغة على حياة الأسيرات في ظل تفشي وباء كورونا داخل السجون وبين الأسرى الفلسطينيين وسط سياسة الإهمال المتعمد من قبل السجان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من (15 ألف) امرأة، من بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات.

ولفت الناطق، إلى أن هناك (22) أسيرة يقضين أحكاماً مختلفة بينهن 8 أسيرات تزيد أحكامهن عن 10 سنوات أعلاهن حكماً الأسيرة الجريحة "شروق دويات" و "شاتيلا أبو عيادة".