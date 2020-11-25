حركة الجهاد تنعي الشهيد شقير

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد نور جمال شقير، الذي أعدمته قوات الاحتلال بدم بارد قرب حاجز الزعيم بالقدس المحتلة اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان النعي، :"إن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة هي استمرار للنهج العدواني العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال وجيشها المدجج بالسلاح ضد أبناء شعبنا الأعزل على حواجز الموت التي شهدت إعدام العشرات من الشبان والنساء والفتيات على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يزل يصم آذانه أمام هذه الجرائم.

وأكدت حركة الجهاد أن هذه الجرائم لن تثني شعبنا عن المضي في مقاومته وجهاده دفاعا عن نفسه ودفاعا عن أرضه ومقدساته.