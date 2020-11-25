ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حركة الجهاد تنعي الشهيد شقير

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:16 - 25 نوفمبر 2020
شعار الجهاد شعار الجهاد
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد نور جمال شقير، الذي أعدمته قوات الاحتلال بدم بارد قرب حاجز الزعيم بالقدس المحتلة اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان النعي، :"إن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة هي استمرار للنهج العدواني العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال وجيشها المدجج بالسلاح ضد أبناء شعبنا الأعزل على حواجز الموت التي شهدت إعدام العشرات من الشبان والنساء والفتيات على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يزل يصم آذانه أمام هذه الجرائم.

وأكدت حركة الجهاد أن هذه الجرائم لن تثني شعبنا عن المضي في مقاومته وجهاده دفاعا عن نفسه ودفاعا عن أرضه ومقدساته.

الأكثر مشاهدة

متعلقات